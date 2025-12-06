Automobilist rijdt over rotonde en belandt in het water bij Sappemeer

Sappemeer – In Sappemeer is vrijdagavond een automobilist in het water beland na een wilde rit door het dorp. Dat meldt DVHN op hun site.

Op de Vosholen reed de bestuurder over een rotonde, waarbij hij een boom schampte. Vervolgens reed hij tussen een lantaarnpaal en een boom door, waarna de auto in het water terechtkwam. Omstanders schoten direct te hulp, maar troffen een lege auto aan: de bestuurder was te voet gevlucht. De politie wist de man korte tijd later aan te houden aan de Kalkwijk, zo schrijft DVHN.

Er wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed van alcohol was. Over eventuele gewonden is niets bekend.

