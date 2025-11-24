Twee weken lang nachtafsluitingen rond Ring-Zuid vanwege onderhoud

Groningen – De komende twee weken worden ’s avonds en ’s nachts diverse wegdelen op en rond de zuidelijke ringweg afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluitingen starten deze week en duren tot en met de nacht van vrijdag 5 december.

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat de zuidelijke ringweg dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. In de tegenovergestelde rijrichting betreft het de afsluiting tussen Groningen-West en Euvelgunne. Ook de toe- en afrit bij Meerstad en de afrit bij Westerbroek zijn dan niet toegankelijk.

Woensdagavond en -nacht wordt opnieuw het traject tussen Euvelgunne en het Julianaplein afgesloten, maar dan slechts in één rijrichting. Daarnaast zijn de verbindingen van Ring West en de A7 naar de A28 bij het Julianaplein die avond niet beschikbaar.

In de nacht van donderdag worden onder meer de toerit bij Hoogkerk richting Groningen en de afritten bij Groningen-West afgesloten. Ook verkeer van de A7 naar de Leonard Springerlaan en de toerit bij Martiniplaza kan dan geen gebruik maken van de weg.

Ook volgende week nachtafsluitingen

Op maandag- en dinsdagnacht zijn onder andere de verbindingen op het Julianaplein richting de A7 en de westelijke ringweg niet toegankelijk. Ook de af- en toerit bij de Brailleweg en Groningen-Zuid gaan dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag worden opnieuw de verbindingen vanaf de A28 en Ring West richting Drachten afgesloten, evenals de afritten bij het Martini Ziekenhuis en Hoogkerk.

Vanaf woensdag gelden er beperkingen op onder meer de routes van Ring West naar het Julianaplein en van de A7 naar de A28. Ook meerdere afritten, waaronder die naar Groningen-Centrum en Groningen-Zuid, zijn dan gesloten. Donderdagnacht gaat de N46 dicht tussen Westerbroek en Euvelgunne, net als de verbinding van de oostelijke ringweg richting Westerbroek.

