Ruim 3.300 schademeldingen bij IMG na zware beving bij Zeerijp

Groningen – Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn sinds vorige week vrijdag, de dag van de zware aardbeving bij Zeerijp, in totaal 3.346 schademeldingen binnengekomen.

Dat meldt het IMG vrijdagmiddag, in een laatste update over de nasleep van de beving. Van de 3.346 schademeldingen komen er 2.334 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waar de aardbeving een trillingssnelheid van ten minste 2 millimeter per seconde veroorzaakte.

Naast reguliere schademeldingen ontving het IMG de afgelopen week 81 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Daarvan zijn inmiddels 65 locaties geïnspecteerd. Bij 11 meldingen bleken acute maatregelen nodig. Er moeten nog 3 meldingen worden onderzocht.

Het IMG laat weten dat deze vrijdagupdate de laatste is die naar aanleiding van de beving bij Zeerijp wordt gepubliceerd. De beving bij Zeerijp, die zich in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 november voordeed, was een van de zwaarste in het Groningse gaswinningsgebied in jaren. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en werd gevolgd door een naschok van 2,1.

