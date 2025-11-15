Grote drukte bij intocht Sinterklaas in Veendam

Veendam – De intocht van Sinterklaas in Veendam trok zaterdag veel bekijks. De goedheiligman arriveerde feestelijk in de haven van Veendam, waar hij door een grote menigte werd onthaald.

Na de aankomst trok een vrolijke stoet – met muziek, pieten en kinderen die enthousiast meeliepen – door het centrum van Veendam. Het eindpunt was het gemeentehuis, waar een groot podium was opgebouwd.

Daar verzorgden de danspieten een show, die onverwacht een spannend tintje kreeg: de sleutel van Veendam bleek kwijt. Die sleutel was in de haven nog officieel aan Sinterklaas overhandigd, maar onderweg waren de pieten hem uit het oog verloren.

Na een speelse zoektocht werd de sleutel uiteindelijk teruggevonden, tot grote opluchting van zowel Sinterklaas als de toegestroomde kinderen.

Foto's