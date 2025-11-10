Acht jaar cel en tbs geëist tegen verdachte(26) van verkrachtingen

Groningen – De rechtbank in Groningen buigt zich maandag over de zaak van een 26-jarige man uit Uithuizen. Hij wordt ervan verdacht op 18 augustus 2023 een 17-jarig meisje te hebben verkracht in de stad Groningen. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de nacht, toen het slachtoffer over het fietspad naast de Driebondsweg van Stad richting Meerstad fietste.

De man wordt daarnaast ook verdacht van een verkrachting in Assen schrijft RTV Noord maandag.

Update: De rechtbank in Groningen heeft acht jaar cel en tbs geëist tegen een 26-jarige man uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen en bezit van kinderporno, de rechtbank doet over een paar weken uitspraak.Meldt RTV Noord.nl.

Foto's