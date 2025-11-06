Fictieve oefening: Grote explosie centrum Stadskanaal is een oefening voor Veiligheidsregio

Stadskanaal – Donderdag rond 07.15 uur vanochtend kreeg de meldkamer Noord Nederland signalen over een grote explosie in het centrum van Stadskanaal. Er was melding van een enorme ravage, met ingestorte winkels en huizen, gewonden en een gaslucht.

Het bleek gelukkig te gaan om een bijzondere oefening, de wettelijk verplichte systeemtest van Veiligheidsregio Groningen.

Wettelijke verplichting

In het centrum van Stadskanaal is in werkelijkheid niets te zien. Het gaat om een fictief scenario waar de hulpdiensten – onaangekondigd – vandaag op oefenen. Elke Veiligheidsregio in Nederland doet jaarlijks zo’n systeemtest. Wij testen hiermee onze crisisorganisatie. Zo weten we zeker dat we klaar staan voor een ramp of crisis. Rond 13.00 uur zal de systeemtest weer afgerond zijn.

Foto's

Deel dit artikel