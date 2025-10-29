Twee fietsers raken gewond bij ongeval & brand bij AZC Eemsgolaan (Update)

Groningen – Bij een verkeersongeval op de Pop Dijkemaweg zijn dinsdagavond laat twee fietsers gewond geraakt.

Twee fietsers kwamen met elkaar in botsing. De toedracht is nog onduidelijk. Beide slachtoffers werden ter plaatse behandeld, waarna ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Brand bij opvang

Woensdagochtend is er brand uitgebroken in een asielopvang aan de Eemsgolaan in Groningen. De brandweer ontving om 11:05 uur de melding.

Bij aankomst bleek het pand al te zijn ontruimd; de bewoners, een groep asielzoekers, stonden buiten.

Foto's