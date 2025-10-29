Vrijwilligers Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer ronden restauratie Magirus succesvol af

Hoogezand – Na twee jaar intensief sleutelen, schuren en spuiten is het zover: de vrijwilligers van het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer hebben de restauratie van hun geliefde Magirus Deutz met succes afgerond. Alleen de laatste puntjes op de i resteren nog, maar de klassieker is weer volledig inzet gereed – in een prachtig nieuw jasje.

De Magirus Deutz kwam in 2014 in het bezit van het museum, geschonken door de afvalverwerker VAM uit Wijster. Sindsdien heeft het voertuig een actief tweede leven geleid. De Magirus hielp bij uiteenlopende klussen: van het assisteren bij buiten speel middagen en kinderfeestjes tot het slepen van eigen voertuigen die naar de spuiterij moesten.

Na al die trouwe dienstjaren vonden de vrijwilligers dat de Magirus een opknapbeurt dubbel en dwars had verdiend. Twee jaar lang is met veel liefde en vakmanschap gewerkt aan het herstel van zowel het uiterlijk als de techniek van het voertuig. Bij deze restauratie werkte het museum nauw samen met vooral lokale ondernemers. Dankzij hun steun en vakkennis konden de vrijwilligers de restauratie tot een succes maken. Deze samenwerking onderstreept de sterke band tussen het museum en de lokale gemeenschap.

De vrijwilligers van het Brandweermuseum zetten zich voor de volle 100% in om oud brandweermaterieel te behouden, te restaureren en te onderhouden. Dat doen zij met passie en toewijding – ondanks dat er momenteel veel onzekerheid bestaat over de toekomst van het museum.

Marc Bakker, betrokken bij het project, spreekt met trots over de inzet van het team:

“Ik ben er ontzettend trots op wat wij als vrijwilligers allemaal neerzetten. Niet alleen voor het behouden van het brandweer erfgoed, onszelf, maar ook voor de inwoners van Midden-Groningen en ver daarbuiten.”

Met het afronden van deze restauratie is de Magirus niet alleen een blikvanger in de collectie, maar ook een symbool van de samenwerking, vakmanschap en liefde voor het brandweer-erfgoed die de vrijwilligers van het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer zo bijzonder maken.

Iedereen is van harte welkom om de gerestaureerde Magirus Deutz met eigen ogen te komen bewonderen in het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer. Kom langs, ontdek de rijke brandweergeschiedenis en ervaar zelf hoeveel passie en vakmanschap er schuilgaat achter dit prachtige stuk erfgoed.

Foto's