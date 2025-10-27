Overig

112Flits: Roemeen(33) aangehouden na ongeval, twee gewonden & ongeval Stad

27 oktober 2025, 10:49
Bron RTV Noord, tekst

Nieuwediep(Drenthe) – Een 33-jarige automobilist uit Roemenië is in de nacht rond 01.00 uur van het talud geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen langs de Nieuwediep in het Drentse dorp met dezelfde naam, dit is vlak bij de grens met Groningen.

De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de auto zaten in totaal drie inzittenden, meldt een politiewoordvoerder tegen RTV Noord.

Ongeval Groningen

Twee auto’s zijn zondagmiddag op de Paterswoldseweg tegen elkaar gebotst. Dat gebeurde in de buurt van de Piccardthofplas. De schade was fors.

