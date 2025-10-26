KNRM rukt uit voor vermist persoon op het Lauwersmeer

Lauwersmeer – Zonfdagochtend, op de dag dat de KNRM maar liefst 25 uur paraat zijn, gingen aan het eind van de ochtend de pagers af voor een Prio 1 melding: “Persoon vermist Laubi”. De vrijwilligers spoedden zich naar het boothuis binnen op het Lauwersmeer. Ondertussen had de KNRM al telefonisch contact met de melder en horende zijn verhaal. Direct werd besloten om op te schalen en ook reddingboot Annie Jacoba Visser te bemannen voor een zoekactie met twee boten.

De melder was met een groep aan het surfen en hij had zijn maat al meer dan een half uur niet gezien. Hij besloot met de auto te gaan zoeken, maar toen hij hem aan de kant ook niet vond, sloeg hij alarm.

Reddingboot Johanna Maria vertrok richting de Hoek van de Bant en een vrijwilliger reed naar de hoek van de Bant. De reddingboot was nog maar net vertrokken toen de melder weer belde met het verlossende bericht dat zijn maat ongedeerd was. Er bleek niks loos te zijn en de ” vermiste persoon” was gewoon aan het surfen.

Foto's