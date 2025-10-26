Sluiting dijkdoorgangen Delfzijl vanwege hoogwater

Delfzijl – Vanwege hoogwater op zee werden zondagmorgen de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Rijkswaterstaat voorspelt rond 13.50 uur een waterstand van NAP +3,10 meter. Omdat de dijkdoorgangen standaard worden gesloten bij een waterstand van +3,00 meter NAP, start de sluiting vandaag rond 10.30 uur.

Tijdens de sluiting is de haven van Delfzijl tijdelijk niet bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via aangegeven routes. Zodra het water voldoende is gezakt en de wegen weer veilig en droog zijn, worden de doorgangen opnieuw opengesteld.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa’s.

Foto's