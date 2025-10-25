Kind van 2 jaar was vermist bij Oosterhamrikkade, maar bleek gelukkig thuis te zijn (update)

Groningen – In verband met een vermissing was de politie zaterdag om 15:15 uur op zoek naar een jongetje van 2 jaar oud, krullend haar, licht getinte huidskleur, vampierpakje zwart van kleur, met rood en zwart op de schouders, wit blousje onder het pakje, zwarte broek, geen schoenen aan.

Dit jongetje(2) is zaterdagmiddag verdwenen vanaf de Oosterhamrikkade ter hoogte van de Zaagmuldersbrug.

Update 16:05 uur: Er werd eerst gevreesd dat hij in het kanaal was beland, maar hij bleek gelukkig gewoon thuis te zijn. De brandweer zocht 30 minuten.

