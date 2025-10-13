Opnieuw ongeval Rijkstraatweg Haren

Haren – Maandag aan het einde van de ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een automobilist op de kruising Dilgtweg met de Rijksstraatweg in Haren.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een fietsoversteek . De hulpdiensten waaronder ambulance en politie zijn aanwezig. De fietser werd behandeld door het ambulance personeel.

Agenten spreken met de bestuurder en zijn bezig met het onderzoeken van de oorzaak. De persoon hoefde niet naar een ziekenhuis.

Foto's