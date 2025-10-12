In Beeld: Het megatransport van TenneT-transformatoren (update)

Veendam – Zondagmorgen om 08:00 uur is het indrukwekkende megatransport van TenneT-transformatoren van start gegaan. In de komende zes zondagen worden de enorme apparaten, elk met het gewicht van een Boeing 747, stap voor stap vervoerd van Veendam naar Ter Apelkanaal.

De route loopt via Onstwedde en Mussel en trok bij de start al honderden belangstellenden die het bijzondere konvooi wilden zien. Op enkele plekken, zoals bij het viaduct over de N33 en de Onstwedderklap in Nieuwe Pekela, moest het transport tijdelijk worden stilgelegd vanwege beperkte doorgang.

De transformatoren zijn bestemd voor het nieuwe hoogspanningsstation dat TenneT aanlegt op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Dit station moet zorgen voor extra capaciteit op het elektriciteitsnet, zodat toekomstige bedrijven en woningen in de regio kunnen worden aangesloten. Eén transformator is krachtig genoeg om stroom te leveren aan circa 100.000 huishoudens en bedrijven.

Transformatoren spelen een essentiële rol in de energievoorziening omdat deze de spanning van elektriciteit omzetten, zodat deze veilig en bruikbaar wordt voor huishoudens en bedrijven. Met dit project versterkt TenneT de infrastructuur in Noord-Nederland en bereidt het zich voor op de groeiende vraag naar duurzame stroom.

Update: Rond 20.00 uur kwam die pas aan op de bestemming. 5 uur later dan gepland. Het trok veel bekijks.

Foto's