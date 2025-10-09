Man met oldtimer vast op spoor bij Adorp, aangehouden verdenking artikel 8

ADORP – Het treinverkeer was donderdagmiddag tijdelijk stilgelegd tussen Groningen en Sauwerd vanwege een auto op het spoor.

De politie kreeg melding binnen dat er een auto op het spoor stond die niet meer eraf kon.

De auto, een oude oldtimer, is inmiddels van het spoor af. Treinverkeer lag tijdelijk stil. De politie ging in gesprek met de eigenaar van de auto.

Bestuurder auto ging mee met politie naar politie bureau vanwege verdenking rijden onder invloed artikel 8(alcohol), daar krijgt hij een 2e blaasproef en bloedproef. De uitslag daarvan is niet bekend.

