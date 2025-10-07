Meerdere aanhoudingen in zaak gestolen politie schilden en vesten

Zuidlaren – De politie heeft dinsdag in Assen en Groningen arrestaties verricht in verband met een lopend onderzoek naar de georganiseerde diefstal van kogelwerende vesten en ballistische schilden uit politievoertuigen en het politietrainingscentrum in Zuidlaren. Dat meldt de politie op Instagram.

In de nacht van 7 op 8 februari werd er ingebroken in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) aan de Randweg in Zuidlaren. Volgens goed ingevoerde bronnen bij Dagblad van het Noorden is in Assen een 25-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. In Groningen werd een 22-jarige inwoner van die stad gearresteerd. Meer op Dvhn.nl.

