Verdachte(39) opgepakt op verdenking diefstallen uit zes kerken

Regio – De politie heeft dinsdagmorgen een 39-jarige inwoner van de gemeente Oldambt aangehouden op verdenking van verschillende diefstallen uit zes kerken in de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland. De politie kwam op het spoor van de verdachte dankzij getuigen die zich hebben gemeld na onze oproep op 16 september. De man wordt naast de diefstallen uit de kerken ook verdacht van een diefstal uit een groentekraam. De man is ingesloten op het cellencomplex in Groningen en wordt over de zaken verhoord.

Heeft u informatie over een misdrijf? Meld dit altijd bij de politie! Dit kan onder andere via 0900-8844 of politie.nl.

Foto's