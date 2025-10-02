Ondersteuningsgroep houdt man(55) aan die nog 3 jaar moet `brommen` in Italië

Groningen – Woensdag heeft de politie een man(55) aangehouden in Groningen, omdat hij nog een gevangenisstraf van ruim drie jaar moet uitzitten in Italië.

De aanhouding werd verricht in de woning van de man. Wijkagenten, het Flexteam en leden van de Ondersteuningsgroep van de politie hielpen bij deze aanhouding.

De man werd na de aanhouding overgebracht naar het cellencomplex in de stad. Van daaruit zal hij naar Italië worden gebracht om zijn straf uit te zitten zegt de politie op Instagram.

Foto's