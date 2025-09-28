Spoorbrug bij Hoogkerk gerepareerd, treinen naar Zuidhorn rijden weer

Hoogkerk – Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden hebben zondagmiddag te maken gehad met vertraging. Door een kapotte brug was er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 14.30 uur. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een defect aan de spoorbrug in Hoogkerk, bij het Hoendiep. De brug wilde niet goed sluiten, waarna spoorbeheerder ProRail het treinverkeer tussen de stad en Zuidhorn stillegde. Een storingsteam van ProRail kwam ter plaatse om de problemen op te lossen.

Rond 16.00 uur waren de problemen voorbij en konden de treinen weer rijden. Gedurende de storing bleef treinverkeer tussen Zuidhorn en Groningen wel mogelijk.

Foto's