Gemeente Stadskanaal plaatst camera’s na reeks brandstichtingen

STADSKANAAL – Na de vele brandstichtingen van afgelopen maanden worden er in Stadskanaal op verschillende plekken beveiligingscamera’s opgehangen. Donderdag heeft de politie al camera’s geplaatst bij het gemeentehuis en nabij de Anne de Vriesschool, volgende week volgen andere beveiligingscamera’s op meer locaties.

De gemeente plaatst volgende week camera’s in de omgeving van onder meer de Vlaanderenlaan, Burgemeester Van Sevenhovenstraat, Margrietlaan, Lyceumlaan en het gemeentehuis. Meer en bron RTV1.

Foto's

Deel dit artikel