Gemeente Stadskanaal plaatst camera’s na reeks brandstichtingen

25 september 2025, 17:34
RTV1, bron en foto ter illustratie

STADSKANAAL – Na de vele brandstichtingen van afgelopen maanden worden er in Stadskanaal op verschillende plekken beveiligingscamera’s opgehangen. Donderdag heeft de politie al camera’s geplaatst bij het gemeentehuis en nabij de Anne de Vriesschool, volgende week volgen andere beveiligingscamera’s op meer locaties.

De gemeente plaatst volgende week camera’s in de omgeving van onder meer de Vlaanderenlaan, Burgemeester Van Sevenhovenstraat, Margrietlaan, Lyceumlaan en het gemeentehuis. Meer en bron RTV1.

Er worden camera's geplaatst bij onder meer het gemeentehuis, de Vlaanderenlaan en Lyceumlaan.

