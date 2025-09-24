Ambulancepersoneel krijgt er in twee jaar 8% bij

Groningen – 8% meer salaris in twee jaar, een stagevergoeding voor leerlingen van mbo en hbo, een hogere toeslag voor het werken op de zaterdagen en één regeling voor overwerk voor deeltijders en fulltimers. Dat heeft de FNV woensdag voor de nieuwe cao afgesproken met vakbond CNV en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland.

De leden van de FNV kunnen tot en met vrijdag 10 oktober 12.00 uur stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Lange, soms moeilijke onderhandelingen

Katrin McGauran, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het waren lange, soms moeilijke en intensieve onderhandelingen maar wij hebben goede afspraken gemaakt over onder andere de salarissen, overwerk en psychosociale ondersteuning voor het ambulancepersoneel. Wel hadden we er nog wat meer uit willen halen op het gebied van overwerk. Daar gaan we in de toekomst zeker nog verder over praten.’

Salarissen stijgen in vier stappen

De salarissen voor de mensen van de ambulance stijgen in vier stappen: eerst met 2% per 1 februari dit jaar, dan 2% in augustus en volgend jaar met nog eens 2% in februari en 2% in augustus. Wie op zaterdagochtend werkt, krijgt voortaan een overwerktoeslag van 38%. Voor stagiaires van het mbo en hbo komt er een stagevergoeding van minimaal € 550 per maand.

Eén overwerkregeling voor deeltijd en fulltime

Ook belangrijk is het gelijktrekken van de vergoedingen voor overwerk. Voor deeltijders en fulltimers komt er één regeling. Dit sluit aan bij de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat parttimers op dit gebied niet mogen worden gediscrimineerd.

Afspraken over gezondheid en inzetbaarheid

Verder heeft de FNV afspraken gemaakt over gezondheid en inzetbaarheid van ambulancepersoneel. Zo wordt de psychosociale ondersteuning verbeterd en krijgen mensen die arbeidsongeschikt raken door het werk hun salaris minstens een jaar lang aangevuld naar 100%.

Zo’n 6.000 werknemers

In de ambulancezorg werken zo’n 6.000 mensen bij 25 Regionale Ambulancevoorzieningen in een brede scala aan functies. Zij verlenen acute medische zorg, zorgen voor veilig vervoer, begeleiden patiënten bij gepland vervoer, beoordelen 112-meldingen en coördineren de inzet van ambulances in Nederland.

