Politie zoekt dader na gewelddadige straatroof op Grote Markt Groningen

De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling. Er zijn camerabeelden veiliggesteld van het incident en de beelden zijn op dinsdag 23 september getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht in de hoop dat iemand de verdachte herkend. Ook hopen we dat een aantal belangrijke getuigen zich bij ons melden.

Heftig einde aan een stapavondje

Het 19-jarige slachtoffer was in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 mei met twee vrienden op stap in de stad Groningen. Ze dronken nog iets in een feestcafé in de binnenstad en daarna halen ze nog wat te eten bij een grillroom. Vervolgens lopen ze richting hun fietsen, als ze op de Grote Markt, ter hoogte van een hotel, worden aangesproken en belaagd door een groepje mannen. Eén van de mannen dwingt het slachtoffer tot het afgeven van zijn pinpas en pincode, terwijl hij met geweld wordt gescheiden van z’n vrienden. De verdachte slaat een glazen fles kapot en steekt dat vervolgens in het gezicht van het slachtoffer.

Blijvend letsel

Het slachtoffer wordt nog meegetrokken door de verdachte van de ernstige mishandeling. Uiteindelijk gaat de dader er samen met de andere mannen vandoor, overigens zonder buit. Het slachtoffer is flink toegetakeld en raakt al snel buiten bewustzijn. In het ziekenhuis blijkt dat hij meerdere snijwonden in z’n gezicht heeft opgelopen. En dan mag hij misschien nog van geluk spreken dat hij niet is geraakt in z’n hals of z’n ogen. Ook al lijkt het erop dat zijn littekens in z’n gezicht altijd zichtbaar zullen blijven.

Wie is de dader?

De politie is op zoek naar de dader van de ernstige mishandeling is. Het gaat om een man met een geschatte leeftijd van tussen de 20 en 30 jaar met een lichte huidskleur. De man is ongeveer 1.80 meter lang en hij had in mei opgeschoren zwart krullend haar. Hij droeg op dat moment een donkerkleurige bubblecoat. Weet je wie hij is? Heb je een vermoeden? Of ben je de dader en wil je jezelf melden? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Belangrijke getuigen

De verdachte was in het gezelschap van een aantal andere (jonge)mannen. Eén van hen kwam aanlopen met een jonge vrouw, die een opvallende blauwe jas droeg. Zij bleef op enige afstand, terwijl de mishandeling plaatsvond onder het oog van haar en de drie (jonge)mannen. De jonge vrouw en de drie andere mannen zijn voor ons belangrijke getuigen we willen hen graag spreken. Zij kunnen zichzelf bij de politie melden en anders komen we graag in contact met mensen die weten wie zij zijn. Ze leken namelijk bekenden van de dader. Daarnaast willen we ook graag weten of anderen in deze nacht last hebben gehad van een groep mannen die zorgde voor problemen.

Neem contact met ons op!

Ben je de dader? Weet je wie hij is? Was je één van de getuigen of herken je hen? Heb je iemand horen praten over deze poging straatroof en/of ernstige mishandeling? Of heb je informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek? Bel de politie op 0800-6070 of laat je tip achter bij het tipformulier op deze pagina. Wil je je informatie anoniem met ons delen? Je kunt dan bellen met 0800-7000. Video.