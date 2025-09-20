Dollard College Woldendorp was vrijdag dicht, maandag weer open

Woldendorp – Het Dollard College in Woldendorp is vrijdag de hele dag dicht gebleven vanwege een online bedreiging. Volgens een woordvoerder van de politie kwam de bedreiging donderdagavond binnen.

‘We zijn direct met een onderzoek gestart, dat is nog in volle gang’, zegt de woordvoerder. ‘We staan in nauw contact met de school.’ Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs.

Maandag gaat de school weer open. Er is nog niemand aangehouden, zegt de politie tegen Rtvnoord.nl.

Foto's