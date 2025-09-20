Brandweer in actie voor containerbranden in Hoogkerk & Ongeval Ten post

Groningen – De Groningse brandweer moest vrijdagavond twee keer in actie komen voor verschillende containerbranden in Hoogkerk. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak.

De eerste melding van een containerbrand kwam om 22.20 uur binnen. Brandweerlieden troffen op de Zuiderweg, ter hoogte van de Theresiakapel, een kliko aan die in lichterlaaie stond. De container bevond zich midden op straat. Brandweerlieden blusten de brand met één straal hogedruk. Na het schoonmaken van het wegdek konden ze al snel weer terugkeren naar de kazerne.

Echter niet voor lang. Want rond 22.45 uur kwam er een melding binnen van een containerbrand bij een basisschool aan de De Sanstraat in het dorp.\

Ongeval

Ten post – Een fietser en scooterrijder zijn op elkaar gebotst op een brug in de Woldjerweg (N865) tussen Ten Post en Overschild. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Dat meldt RTV Noord.

