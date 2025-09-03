Een auto uit Duitsland importeren? Hier moet je op letten

Regio – Het importeren van een auto uit Duitsland is een avontuur dat zowel spannend als voordelig kan zijn. Met een breed aanbod en vaak lagere prijzen lonken onze oosterburen als het gaat om de aanschaf van een nieuwe wagen.

Toch zijn er een paar zaken waar je goed op moet letten om verrassingen te voorkomen. Van papierwerk tot technische inspecties, dit artikel loodst je door het proces.

Waarom Duitsland zo aantrekkelijk is

Duitsland staat bekend als het walhalla voor autoliefhebbers. Dit is niet zonder reden: je vindt er een enorm aanbod van zowel nieuwe als tweedehands auto’s. Vooral voor wie droomt van een Audi uit Duitsland is het aanbod om van te watertanden. De prijzen liggen vaak lager dan in Nederland, mede dankzij de grote markt en concurrerende prijzen. Bovendien zijn Duitse auto’s meestal goed onderhouden en beschikken ze over uitgebreide onderhoudsdocumentatie, wat bij import een groot voordeel is.

De papierwinkel bij import

Het importeren van een auto brengt wat administratief werk met zich mee. Allereerst is het essentieel om de juiste documenten te bemachtigen: denk aan het kentekenbewijs, een bewijs van eigendom en het onderhoudsboekje. Voor je de auto de grens over mag rijden, moet je ook een tijdelijk kenteken regelen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je BPM, de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, moet afdragen. Deze belasting kan flink oplopen, dus zorg dat je vooraf een berekening maakt.

Technische keuring en aanpassingen

Voordat je de auto in Nederland kunt registreren, moet hij door de RDW gekeurd worden. Dit is een technische inspectie die bepaalt of de auto voldoet aan de Nederlandse eisen. Soms zijn er kleine aanpassingen nodig, zoals de verlichting of snelheidsmeter. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze eisen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Kleine aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden uitgevoerd, maar houd rekening met eventuele extra kosten.

De reis terug naar Nederland

Het ophalen van je nieuwe auto is natuurlijk een hoogtepunt. Maar hoe krijg je de auto veilig en legaal naar Nederland? Je kunt ervoor kiezen om zelf te rijden met een tijdelijk Duits kenteken, of de auto te laten transporteren. Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Zelf rijden geeft je de kans om direct van je aankoop te genieten, maar transport kan soms eenvoudiger zijn, vooral als je nog geen ervaring hebt met het rijden van lange afstanden.

De emotionele beloning

Hoewel het importeren van een auto wat voeten in de aarde heeft, is de beloning groot wanneer je eindelijk de sleutel omdraait. Het gevoel van een goede deal en de trots op je nieuwe aanwinst maken het allemaal de moeite waard. Of je nu kiest voor een luxe sedan of een sportieve cabriolet, de auto is vaak meer dan alleen een vervoermiddel. Het is een stukje passie op vier wielen dat je dagelijks plezier brengt.

