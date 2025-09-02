Verslaafde man krijgt jaar cel voor inbraken in Groningen en Leeuwarden

Groningen – Een 33-jarige man is dinsdag door de rechtbank in Stad veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voor een serie diefstallen in Groningen en Leeuwarden.

De verslaafde man stal tussen december 2022 en juli 2023 onder andere stroomkabels, statiegeldflessen, kratten bier en etenswaren uit onder meer sportkantines. De man wist meestal binnen te komen door braak of inklimming.

Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een gevangenisstraf van vijftien maanden, met aftrek van voorarrest. De rechtbank legde uiteindelijk een jaar celstraf op. Een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 47 dagen cel die de man eerder voorwaardelijk kreeg, wordt nu ook uitgevoerd.

Volgens de rechtbank heeft de verslaafde man een uitgebreid dossier met eerdere veroordelingen voor soortgelijke misdrijven. Een verplichte behandeling in plaats van celstraf gaat volgens de rechtbank niet werken, want de man stopte bijna alle eerdere behandeltrajecten vroegtijdig.

