Politie houdt man aan in onderzoek naar gewonde vrouw in Eenrum

Eenrum – De politie heeft op vrijdag 28 augustus een 34-jarige man uit Engeland aangehouden in het onderzoek naar het aantreffen van een zwaargewonde vrouw in Eenrum op 17 augustus jongstleden. De man zit nog vast.

Het onderzoek naar het incident in Eenrum, dat plaatsvond op zondagnacht 17 augustus, loopt volop. Omstanders troffen de 33-jarige vrouw uit Engeland rond 04:00 uur aan op de Burgemeester Wiersumstraat in Eenrum.

Hulpverlening werd meteen opgestart en de vrouw werd naar het ziekenhuis vervoerd. Tot op heden heeft de politie nog niet met haar kunnen spreken. Wel is gebleken dat zij dat weekend in Eenrum was vanwege het grasbaanevenement.

Tips en informatie

Op politie.nl hebben we eerder al een pagina aangemaakt met een uitgebreide getuigenoproep voor meer informatie. Heeft u tips of informatie over het aantreffen van de gewonde vrouw? Bel de opsporingstiplijn op 0800-6070, gebruik het tipformulier op politie.nl of deel de informatie anoniem via 0800-7000.

