Vrijwillige brandweer Finsterwolde zoekt nieuwe leden: ‘Het is een tweede familie’

Finsterwolde – De vrijwillige brandweer van Finsterwolde is net een familie, zegt Jan Börchers.

En die familie is op zoek naar nieuwe leden. ‘Voordat je te weinig hebt, moet je aan het werven gaan’, zegt Börchers. ‘Dat is een gezegde van mijn oude ploegchef. Als je te weinig mensen hebt, dan ben je al te laat.’



Broers samen bij de brandweer

Hij zit samen met zijn broer Marco bij de vrijwillige brandweer van Finsterwolde. De komst van zijn broer heeft hij zelf in de hand gehad. ‘Dat was op een feestje. Toen zat ik er net bij en hadden we ook vrijwilligers nodig. Hoe later het werd, hoe meer er in zijn lichaam kwam en toen zag ik mijn kans.’ Lees verder op RTVNoord.nl

