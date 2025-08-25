Stadjer (38) krijgt taakstraf voor mishandeling flatgenoot

Groningen – Een 38-jarige man uit Groningen heeft in juni vorig jaar een buurman zwaar mishandeld in het trappenhuis van hun flat. De rechtbank veroordeelde de man maandagmiddag daarom tot een taakstraf van veertig uur en een schadevergoeding van 1020 euro.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

De mannen hadden al vaker ruzie over geluidsoverlast. Toen de buurman thuiskwam met zijn zesjarige dochter en een waterpomptang uit de berging meenam, ging het mis. De verdachte rende op hem af, pakte de tang af en sloeg ermee in op het slachtoffer.

Een flatbewoner trof het slachtoffer hevig bloedend in een houdgreep aan en belde de hulpdiensten. Beiden deden aangifte en spraken van noodweer. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat niet aannemelijk: Het letsel van de verdachte bleef beperkt tot een schaafwond, terwijl de buurman met een gebroken neus achterbleef.

Het OM wilde de zaak aanvankelijk afhandelen met een strafbeschikking: een taakstraf van veertig uur en een schadevergoeding van 1020 euro. De verdachte ging daar niet mee akkoord en verscheen maandag niet in de rechtbank om zijn bezwaar toe te lichten.

Omdat het noodweer-argument van de verdachte niet opging wees de rechter de 38-jarige Stadjer aan als duidelijke agressor. Het slachtoffer vlak voor de klappen zijn dochtertje aan de hand, waardoor het volgens de rechtbank onwaarschijnlijk is dat hij de vechtpartij begon. Daarom legde de rechtbank de door het OM gevraagde straf alsnog op.

