Toename van doorrijders na verkeersongevallen: “Verontrustende trend”

Meeden / Burdaard – In het Friese Burdaard is afgelopen woensdag een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. De betrokken automobilist sloeg na het ongeluk op de vlucht. Zulke situaties lijken steeds vaker voor te komen, zo constateert het Waarborgfonds Motorverkeer. In de afgelopen vijf jaar is het aantal bestuurders dat doorrijdt na een ongeval met maar liefst 40 procent toegenomen. Dat meldt RTV Noord vrijdag.

Ook in Groningen deed zich recentelijk een aantal incidenten voor. Zo werd vorige week op de Beneden Veensloot(foto) in Meeden een 73-jarige vrouw van haar fiets gereden. De automobilist liet haar gewond achter en reed door. Ze is overleden.

De landelijke cijfers zijn alarmerend: dagelijks wordt gemiddeld 130 keer een ongeval gemeld waarbij de veroorzaker onbekend is. In 2024 ging het in totaal om 50.000 schadegevallen waarbij de dader spoorloos was. Zelfs bij ongevallen met lichamelijk letsel reden 323 bestuurders gewoon door. In negentien gevallen ging het om fatale ongelukken waarbij een van de betrokkenen de plaats van het incident verliet. Doorrijden na ongeval is strafbaar. Zie ook

