Bestuurders opgelet: volgende week weer flits-marathons

In diverse Europese landen worden van 4 tot en met 10 augustus weer flitsmarathons gehouden. Een week lang zijn er intensieve snelheidscontroles. Het doel is verkeersslachtoffers voorkomen.

Er was dit jaar al eerder een flitsmarathon, in de tweede week van april. De drijvende kracht achter de flitsmarathon is Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 Europese politiekorpsen, waaronder die van Nederland, Duitsland en België. Meestal doet meer dan de helft van de landen mee aan de flitsmarathon.

Vorig jaar deelde de landen bij elkaar maar liefst 150.000 verkeersboetes uit. Naast een boete krijgen veel te snelle bestuurders voorlichting van de agenten over de gevaren van hardrijden. Het is niet bekend of en waar de flitsmarathon in ons land wordt gehouden. Dat meldt Oogtv.nl.

Foto's