Auto raakt te water in Wildervank

Wildervank – Dinsdagavond is een auto te water geraakt aan de K.J. de Vriezestraat in Wildervank. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te klimmen voordat de hulpdiensten arriveerden.

Brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald en afgevoerd. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.