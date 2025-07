112Kort: Ongeval Spoorhavenweg Veendam & brand Boerakker

Veendam – Nabij de Spoorhavenweg in Veendam heeft dinsdagmiddag een kop-staartbotsing tussen twee busjes plaatsgevonden.

Hulpdiensten, waaronder de politie en een ambulance, waren snel ter plaatse. Of de bestuurders gewond zijn geraakt, is op dit moment nog niet bekend meldt RTV Noord.

Boerakker

De brandweer rukte dinsdagochtend uit voor een brand in een loods aan de Veldweg in Boerakker. Het vuur werd snel geblust zegt RTV Noord, het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Foto's