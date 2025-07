Graafmachine glijdt van ponton en belandt in water bij Midlaren (video)

Midlaren – Vrijdagavond is bij de haven van Paviljoen Meerzicht in Midlaren een graafmachine van een ponton afgegleden en in het water terechtgekomen.

De machinist kon gelukkig ongedeerd uit de cabine komen. Om te voorkomen dat olie of brandstof zich zou verspreiden, zijn de brandweerkorpsen van Zuidlaren en Bedum ter plaatse gekomen om olieschermen te plaatsen.

Hoe het incident kon gebeuren, is nog niet bekend. De berging van de graafmachine zal op een later moment plaatsvinden.

