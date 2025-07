Melding van een persoon te water bij de Verlengde Winschoterdiep, zoekactie gestopt (update)

Groningen – In het water aan de Verlengde Winschoterdiep ligt mogelijk een persoon in het water. Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag rond 16:15 uur ter plaatse gekomen.

De brandweer ging gelijk zoeken in het water. de straat is afgesloten. Een speciaal water calamiteiten team van de politie kwam ook ter plaatse. Hoe de melding binnen kwam is onduidelijk. Er werd langere tijd gezocht.

Ze zoeken naar een dakloze man. Zijn begeleider heeft hem al een paar dagen niet gezien en heeft de hulpdiensten ingeschakeld meldt Rtvnoord.nl. Om 17:45 u stopte het zoeken, er werd niemand aangetroffen.

