Automobilist belandt met auto in water langs N360 bij Garrelsweer

Garrelsweer – Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto van de weg geraakt op de N360 bij Garrelsweer en vervolgens in het water terechtgekomen.

De bestuurder wist op eigen kracht uit het voertuig te komen en bleef volgens de eerste informatie ongedeerd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie veilig af te handelen en het voertuig te bergen.

Hoe de auto van de weg kon raken, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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