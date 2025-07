Poging inbraak bij juwelier Gelkingestraat in Groningen (Video)

Groningen – De politie is op zoek naar een jongeman die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij een juwelierszaak aan de Gelkingestraat in Groningen. Herkent u hem? Meld het via de opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem (0800-7000).

Op maandag 16 juni rond 05:50 uur loopt een jongeman, samen met een man op een fatbike, langs een juwelier aan de Gelkingestraat in Groningen. Video.

Vervolgens loopt de jongeman richting de juwelier en hij kijkt een aantal keer goed om zich heen. Daarna slaat hij meerdere keren in op de ramen van de juwelier.

Hij stopt en bespreekt ondertussen iets met de man op de fatbike. Vervolgens keert hij terug met een zadelstang en begint opnieuw in te slaan op de ruiten van de juwelier. Als voorbijgangers langskomen stopt de jongeman en rent hij in de richting van de Herestraat. De persoon op de fatbike fietst de straat uit.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar deze poging tot inbraak en publiceert nu beelden waarop te zien is dat de jongeman de ramen van de juwelier vernielt. Daarnaast wordt de mogelijke betrokkenheid van de persoon op de fatbike onderzocht. Het lijkt op een gedeelte van de beelden dat de verdachte een paarse jas draagt, dit komt doordat de camerabeelden de kleuren iets vervormt. Het gaat om een zwarte jas.

Onherkenbare beelden

Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is publiceren wij eerst onherkenbaar gemaakte beelden. De jongeman krijgt een week de tijd om zich te melden bij de politie. Gebeurt dit niet, dan publiceren we duidelijke, herkenbare beelden van het gezicht van de verdachte.

Geef je informatie door!

Bent u of kent u deze jongeman? Of heeft u meer informatie over de persoon op de fatbike? Meld het bij de politie door te bellen naar de opsporingstiplijn via 0800-6070. Tip je liever anoniem? Dit kan door te bellen naar 0800-7000. Je kan ook online je informatie doorgeven via politie.nl

Foto's

