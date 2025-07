Auto door brand verwoest op de Peizerweg

Groningen – In de nacht van woensdag op donderdag is aan de Peizerweg in Groningen een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond middernacht gemeld, waarna de brandweer van Vinkhuizen werd opgeroepen. Bij aankomst stond het voertuig al in lichterlaaie schrijft Oogtv.

Tijdens het blussen trad er echter een technisch mankement op: de pomp van de tankautospuit weigerde dienst. De meldkamer stuurde daarop een tweede eenheid vanaf de Sontweg. Deze brandweerlieden kregen het vuur uiteindelijk onder controle, maar de auto raakte desondanks zwaar beschadigd. De oorzaak is onbekend.

Foto's