Mannen de cel in voor veroorzaken explosies in Winschoten

GRONINGEN (ADP) – Twee mannen van 43 en 39 jaar uit Winschoten en Lelystad zijn voor het veroorzaken van explosies bij twee woningen in Winschoten veroordeeld tot twee jaar en tweeënhalf jaar cel. In beide gevallen is een jaar van de straf voorwaardelijk.

Beide mannen zijn volgens de rechter betrokken bij het plaatsen van een explosief onder een keukenraam van een woning aan de Beverhof in Winschoten. Op dat moment lag een gezin met een kind van zes jaar in de woning te slapen. De daders werden herkend op de camerabeelden en hun vingerafdrukken zijn op die locatie gevonden. Ontkennen werd daardoor lastig.

Geen levensgevaar

In ruil voor drugs en geld was dat explosief geplaatst, zeiden ze later. De (onbekend gebleven) opdrachtgever had een conflict met de bewoner. Dat er niemand gewond is geraakt is niet aan de verdachten te danken, vindt de rechter. De verdediging voerde aan dat er geen sprake kon zijn van levensgevaar, nu het explosief onder het keukenraam lag en de bewoners aan de andere kant van de woning lagen te slapen.

Geen rekening gehouden

Die mening deelt de rechter niet. Door een explosie kan gemakkelijk brand ontstaan en aan een vlammenzee valt slecht te ontkomen. En dat allemaal voor een appel en een ei, om een conflict in een crimineel milieu te beslechten. Bij dergelijke acties wordt geen rekening gehouden met goederen en levens van anderen. Ook niet met de angst- en veiligheidsgevoelens van buurtbewoners, oordeelde de rechter.

Uitgeleend

Tegen de oudste verdachte eiste het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Zijn lagere straf is te danken aan het feit dat de man is vrijgesproken van het plaatsen van een explosief bij een auto in Beerta. Zijn telefoon zou op dat moment wel op een mast in de buurt hebben aangestraald. Hij had zijn telefoon uitgeleend, zei hij. Dat scenario is mogelijk, vindt de rechter. De Winschoter moet zich wel aan zijn verslaving laten behandelen.

Verkeerde pand

De jongste verdachte heeft twee explosies in Winschoten op zijn geweten. Hij plaatste niet alleen een stuk vuurwerk op 24 augustus bij de woning aan de Beverhof. Hij was ook betrokken bij en explosie op 24 juni bij een andere woning in Winschoten, waar op dat moment geen mensen woonden. Hij was bij het verkeerde pand. De man is volgens deskundigen matig verstandelijk gehandicapt, waardoor hij in verminderde mate toerekenbaar is.

Ruim 20.000 euro

De rechter heeft in de bestraffing hier rekening mee gehouden. Hierdoor valt de straf iets lager uit dan is geëist: namelijk drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook deze verdachte moet zich laten behandelen en begeleiden. Beide mannen moeten de slachtoffers in totaal een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen.

