Fatbike verkeerscontrole in Groningen

Groningen – De politie controleerde in de afgelopen 24 uur in Groningen meer dan 105 mensen die reden op een fatbikes. Dat resulteerde in 43 uitgeschreven boetes voor onder andere het sneller rijden dan toegestaan, niet werkende remmen of fietsen in voetgangersgebied.

Verder kreeg een minderjarige een proces-verbaal toen er bij zijn controle een ploertendoder werd gevonden. Eén fatbike voldeed dusdanig niet aan de inrichtingseis dat hij in beslag genomen is. Eén bestuurder reed op een gestolen fatbike. Hij is aangehouden voor heling en ook deze fatbike werd in beslag genomen. Daarnaast troffen we bij een controle een persoon die verdacht wordt van een gewelddadige straatroof. Hij is aangehouden. En ten slotte hielden agenten iemand aan voor het overtreden van het gebiedsverbod dat hem opgelegd was.

De controles vonden door de hele stad plaats en werden uitgevoerd door agenten van de drie basisteams uit de stad, studenten van de politieacademie, team verkeer en het flexteam.

