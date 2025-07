Groningen – Zaterdagmiddag heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Berlagebrug in Groningen. Een scooterrijder is hierbij ten val gekomen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Het slachtoffer is ter plaatse in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Het is onbekend of het slachtoffer mee gaat naar het ziekenhuis.