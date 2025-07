Ongeval op de ringweg N46, auto raakt op de kop, 1 gewonde

Groningen – Op de N46 heeft vrijdagmorgen rond 11:25 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een auto op de kop terecht is gekomen. Twee rijstroken zijn tijdelijk afgesloten.

Ook is er een vrachtwagen bij betrokken, deze staat verderop de N46. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Eventuele slachtoffers werden behandeld in een ambulance, 1 persoon ging met spoed naar het ziekenhuis. Het incident zorgt voor een lange file.

Foto's