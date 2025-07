Groningen – Op de Grote Beerstraat in Groningen heeft woensdagavond een steekincident plaatsgevonden. Het slachtoffer is ter plaatse in de ambulance behandeld en vervolgens met spoed, onder politiebegeleiding, overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats ter hoogte van de kruising met de Zonnelaan. Agenten droegen kogelwerende vesten en hebben het gebied ruim afgezet voor onderzoek.

