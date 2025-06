Hoogezand – In de nacht van zaterdag op zondag, rond 00:45 uur, ontvingen hulpdiensten een melding van een mogelijk steekincident aan de Melkweg in Hoogezand. Ter plaatse troffen zij één persoon aan die lichtgewond was geraakt.

Over de aard van de verwondingen en de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekendgemaakt.

De politie is direct een onderzoek gestart om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is geweest van een steekincident.

Foto's

Deel dit artikel

Social media