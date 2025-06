18-jarige vrouw uit Uithuizen raakt ernstig gewond na ongeval op Noorderstationsstraat

Groningen – Een 18-jarige vrouw uit Uithuizen is vrijdagmiddag rond 13:40 uur ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Noorderstationsstraat in Groningen. Bij het incident was een bestelbusje betrokken dat in botsing kwam met een voetganger. De bestuurder een 32-jarige man uit Groningen is aangehouden.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, waaronder meerdere ambulances, brandweer en de politie. Het slachtoffer, een voetganger, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte aard van de verwondingen is nog niets bekend, maar de politie spreekt van ernstig letsel.

Volgens een update van de politie kwam de eerste melding rond 13:25 uur binnen. De aanrijding vond plaats tussen een automobilist en een voetganger. De toedracht van het ongeval wordt momenteel onderzocht. De politie is bezig met sporenonderzoek en spreekt met getuigen.

De Noorderstationsstraat blijft voorlopig afgesloten om het onderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Omstreeks 13:25 uur kregen we melding van een aanrijding tussen een automobilist en een voetganger op de Noorderstationsstraat in #Groningen. Hierbij raakte de voetganger ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Onderzoek naar de toedracht van het ongeval is gaande. — Politie Groningen (@POL_Groningen) June 27, 2025

De automobilist is kort na de aanrijding aangehouden en overgebracht naar het bureau. — Politie Groningen (@POL_Groningen) June 27, 2025