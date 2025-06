Kledingwinkel Vismarkt ontruimd vanwege vreemde lucht

Een kledingwinkel aan de Vismarkt is zaterdag aan het einde van de middag ontruimd nadat er een vreemde lucht werd geroken.

De melding van een mogelijke gaslucht kwam rond 17.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “In de winkel waren op dat moment zo’n zestig tot zeventig personen aanwezig”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “In het pand werd een vreemde lucht geroken rond een airco-installatie. Medewerkers van de winkel hebben erg goed gehandeld. Terwijl het alarmnummer werd gebeld, hebben ze het gebouw ontruimd.”

Brandweerlieden hebben na aankomst metingen uitgevoerd. “Onze meetapparatuur sloeg in de winkel niet in alarm. Wel constateerden wij dat een kachel niet goed functioneerde. Dit betekent dat de winkel op slot is gegaan. Het gebouw is overgedragen aan de eigenaar, die een technisch expert moet laten komen om de problemen te verhelpen. Tot die tijd blijft de winkel ook gesloten.” Mollema benadrukt dat er niemand gewond is geraakt.

Foto's