Automobilist heeft de hele weg nodig: “At vlees en was een shagje aan het draaien”

Groningen – Dat politie agenten regelmatig bijzondere gebeurtenissen meemaken bleek vrijdag maar weer eens. Een automobilist bleek in de voormalige gemeente Haren de hele rijbaan nodig te hebben om wel een hele opmerkelijke reden zo laten agenten op sociale media weten.

Op de meldkamer was een melding binnengekomen van een getuige die zag dat een automobilist wel erg veel asfalt nodig had. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan en zagen dat de automobilist van streep tot streep de weg nodig had”, schrijven agenten. “Daarop hebben we de bestuurder een stopteken gegeven. Zegt Oogtv.nl.

Ze hebben de automobilist gecontroleerd op het onder invloed zijn van drugs op alcohol. Maar dit was niet het geval.”

De agenten schrijven verder: “Het excuus van de automobilist was dat hij in de auto vlees zat te eten en een shagje aan het draaien was. Wij hebben geadviseerd om dit niet meer te doen tijdens het rijden.” De persoon heeft geen bekeuring gekregen, maar wel is het voorval vastgelegd in de systemen.

