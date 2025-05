Nieuw-Beerta – Vrijdagmiddag rond 17:45 uur is een personenauto in een sloot beland aan de Hoofdweg bij Nieuw-Beerta. De bestuurder, die alleen in de auto zat, raakte zwaargewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie negeerde de automobilist een stopteken en sloeg op de vlucht.

Niet lang daarna werd de auto aangetroffen in de sloot. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden.

Foto's