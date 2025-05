Er wordt 1,25 miljard liter water in Oldambtmeer gepompt

Blauwestad- Het Oldambtmeer zit vanwege de huidige droogte momenteel op het minimale peil van -0,65m NAP. Dit betekent dat Waterschap Hunze en Aa’s deze week water inlaat vanuit het Winschoterdiep. Het gaat om 15 cm, dat is totaal 1,25 miljard liter water.

Blauwediepsluis gestremd voor recreatievaart

Het waterschap voert het water aan via de Blauwediepsluis van maandag 19 mei tot en met donderdag 22 mei. De sluis in het Blauwediep kan in die tijd niet gebruikt worden voor de recreatievaart. De sluis is tijdelijk aangepast, zodat er een opening komt in beide deuren en het water erdoor kan. Vrijdag as. kan de sluis weer gebruikt worden.

