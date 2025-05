Kat bevrijd uit vuilnisbelt in Scheemda

Scheemda – De brandweer van Scheemda heeft een kat bevrijd die vast was komen te zitten tussen PMD-afval en een stalen wand bij afvalverwerker PreZero aan de Haven Zuidzijde in Scheemda. Dat meldt RTVNoord.nl

Het dier zat dusdanig klem dat het niet zelfstandig los kon komen. De brandweer wist de kat met behulp van een schepnet te vangen en veilig te stellen. Vervolgens is het dier overgedragen aan de dierenambulance voor verdere controle. Het is niet bekend hoe lang de kat al vastzat of van wie het dier is.

Foto's